Наглядные ПДД: нижегородские студенты раскрасят общественный транспорт Общество

Нижегородские студенты помогут раскрасить общественный транспорт выдержками из правил дорожного движения. Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Начнут студенты с автотранспортного предприятия №3 (ул. Родионова, 171) 8 ноября 2019 года. Старт в 11:00.

Данное мероприятие будет проходить под строгим контролем руководителей нижегородской Госавтоинспекции, которые будут при необходимости корректировать ход работы.

Госавтоинспекция совместно с городской администрацией в конце октября текущего года выпустили на линию маршрута первый автобус, на котором размещена социальная реклама, призывающая к безопасному участию в дорожном движении. На сегодняшний день по городу курсируют уже три таких автобуса, в будущем будет больше.