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Общество

ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за ураганного ветра

07 ноября 2019 14:54  [66] Общество

МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода, что в ближайшие 1-3 часа ожидается ураганный ветер. Который может вызвать чрезвычайные ситуации.

По данным "Верхне-Волжскго управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", порывы западного ветра от 16 до 21 м/с станут преобладать на территории региона в послеобеденный период до вечера.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанная с обрывом линий связи и электропередачи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой.

Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня ночью 0° и осадки в виде снега.

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