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Общество

Работу нижегородской канатной дороги приостановили из-за сильного ветра

07 ноября 2019 15:56  [76] Общество

Работу нижегородской канатной дороги приостановили из-за сильного ветра. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.

Канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с. Эту скорость специалисты получают с помощью установленных в контрольных точках датчиков ветра.

Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде ожидаются чрезвычайные ситуации из-за того, что в послеобеденный период и до конца сегодняшнего дня ожидается ураганный ветер от 16 до 21 м/с, который может вызвать чрезвычайные ситуации.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанная с обрывом линий связи и электропередачи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой.

Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня ночью 0° и осадки в виде снега.

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