Пропавшие в с. Спасское Нижегородской области девушки найдены живыми

Пропавшие в селе Спасское Нижегородской области девушки найдены живыми. Об этом сообщает ПСО "Волонтер-НН".
Ранее сообщалось, что 16-летняя Анастасия Комарова и 17-летняя Анастасия Носкова 6 ноября покинули техникум, расположенный на ул. Новой, и с тех пор не выходили на связь.
Сегодня в группе отряда в соцсети ВКонтакте появилась информация, что девушки найдены.
Напомним, нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+