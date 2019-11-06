Пропавшие в с. Спасское Нижегородской области девушки найдены живыми

Пропавшие в селе Спасское Нижегородской области девушки найдены живыми. Об этом сообщает ПСО "Волонтер-НН".

Ранее сообщалось, что 16-летняя Анастасия Комарова и 17-летняя Анастасия Носкова 6 ноября покинули техникум, расположенный на ул. Новой, и с тех пор не выходили на связь.

Сегодня в группе отряда в соцсети ВКонтакте появилась информация, что девушки найдены.

Напомним, нижегородские волонтеры в очередной раз возобновили активные поиски Маши Ложкаревой.