Полицейские напомнили нижегородцам, чем находка отличается от кражи Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полицейские напомнили нижегородцам, чем находка отличается от кражи. Информация размещена на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Они пояснили, что последнее время в полицию поступает много заявлений от граждан о краже либо потере сотовых телефонов. При этом, иногда нижегородцы находят их и оставляют себе.

"Различия между кражей и находкой есть, но они не всегда понятны для обычных граждан", - говорят сотрудники полиции.

Что значит украсть?

Для кражи обязательно должен быть преступный умысел, целенаправленное действие.

"Если вы увидели забытый кем-то телефон на сиденье в транспорте, внутри любого помещения, в общественном месте и положили его к себе в карман — это кража, а не находка", - объясняют правоохранители.

Один из примеров кражи, а не находки произошел весной 2019 года в городе Павлово. Местный житель обнаружил лежащий на тротуаре около подъезда дома мобильный телефон. О находке гаджета мужчина не сообщил ни владельцу телефона, ни в полицию, выкинув старую сим-карту и удалив все контакты из телефона. Найденным телефоном гражданин начал пользоваться. Тем временем, в полицию поступило заявление о пропаже телефона.

В отношении мужчины, завладевшего аппаратом, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), которое в настоящее время направлено в суд.

Отметим, что кража наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Что делать, если вы нашли телефон?

По закону нашедший потерянную вещь обязан немедленно ее вернуть.

"Если вы предполагаете, что владелец гаджета оставил его временно (пусть и по забывчивости) и скоро за ним вернется, догадываетесь или знаете личность хозяина телефона — в таком случае вы можете взять телефон в руки только для одной цели: чтобы незамедлительно вернуть его хозяину", - продолжают сотрудники полиции.

Обнаруженный телефон нужно передать ответственному лицу, будь то водитель, администратор, охрана и другие лица, сообщив время и место находки. Если телефон разряжен, на нем установлена блокировка, его не удается включить, внутри нет SIM-карты — нужно обратиться в полицию.

"В данном случае это будет означать, что у вас нет умысла, и вы хотите вернуть телефон", - отмечают полицейские.

Ранее сообщалось, что подростки из Первомайска Нижегородской области подозреваются в краже телефона и денег с банковской карты.