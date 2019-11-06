Почти на 30% больше льноволокна убрано в Нижегородской области в нынешнем году Общество

Почти на 30% больше льноволокна убрано в Нижегородской области в нынешнем году

Свыше 4 тыс тонн льноволокна, по предварительным итогам уборочной кампании нынешнего года произведено в Нижегородской области.

Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Согласно информации, названные значения почти на 30% превышают уровень минувшего года.

"Льноводство является перспективным и экспортоориентированным направлением развития агропромышленного комплекса региона. Возделывание льна – это хорошая возможность освоения земель северных территорий, условия которых идеально подходят для его выращивания. Сегодня это Тонкинский, Шарангский, Семеновский и Ковернинский районы области. Кроме того, в этом году производством льна начали заниматься и в центральной зоне области - в Павловском и Володарском районах", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, добавив, что в 2019 году площади подо льном были увеличены на 1,2 тыс. га – до 4,5 тыс. га.

Он также заявил, что в регионе планируется и дальше развивать льноводческую отрасль, увеличивать посевные площади и развивать переработку льна. Так, по данным регионального минсельхоза, в настоящее время нижегородские предприятия поставляют льноволокно в Республику Башкортостан, Ивановскую, Костромскую, Московскую и Ярославскую области.

Напомним, льносеющим предприятиям Нижегородской области, увеличившим посевные площади подо льном на 10 и более гектар, в нынешнем году за счет средств областного бюджета оказана государственная поддержка в размере 26,7 млн рублей.

Сельхозтоваропроизводителям компенсировано 75% затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для возделывания льна. Также аграрии получат субсидии за приобретенные элитные семена льна и произведенное и реализованное льноволокно.