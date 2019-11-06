Горячая линия по поддержке и развитию талантов у детей и молодежи стартует в Нижегородской области Общество

Горячая линия по поддержке и развитию талантов у детей и молодежи стартует в Нижегородской области

Горячая линия по поддержке и развитию талантов у детей и молодежи стартует в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства образования, науки и молодежной политики региона. Звонки принимаются каждый понедельник с 11 ноября по 1 декабря по тел. 8 (831) 434-31-12 с 15:00 до 18:00.

Кроме того, на сайте министерства в это же время будет открыта горячая интернет-линия.

Ранее сообщалось, что крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и в городе Бор, центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус второй ступени — предпрофильная подготовка и ранняя профориентация.