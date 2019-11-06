Два катка будут работать у стадиона "Нижний Новгород" с 15 декабря по 15 марта Общество

Два катка будут работать у стадиона Нижний Новгород с 15 декабря по 15 марта

Два катка будут работать у стадиона "Нижний Новгород" с 15 декабря по 15 марта. Об электронных аукционах на их установку сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, они объявлены дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области.

Катки, как и в прошлом году, разместят внутри внешнего периметра безопасности стадиона. Один из них должен быть площадью 26х56 м. для игры в хоккей (с разметкой), второй – 50х60 м. для массового катания. Обе площадки будут из искусственного льда.

Подрядчики должны будут предоставить оборудование, а также обеспечить его функционирование ежедневно с 10:00 до 22:00. При этом за своевременный вывоз снега с зоны складирования и помощь в вывозе снега с ледовых поверхностей при снегопадах отвечает заказчик.

По техзаданию, катки будут действовать с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года. До 30 марта исполнители контракта должны будут их демонтировать.

Заявки принимаются до 9:00 18 ноября. Подведение итогов также запланировано 18 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта на установку и обслуживание хоккейного катка составляет 25,941 млн рублей, а второго поля – почти 29,867 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первый в этом сезоне открытый каток в Нижнем Новгороде начал действовать на стадионе "Труд".