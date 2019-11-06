Счета эскроу: преимущества нового механизма покупки квартиры в новостройках Бизнес

Павел Фролов Фото: ООО "СЗ "КМ Анкудиновка"

В России, в том числе в Нижегородской области, с 1 июля этого года был утвержден новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм. В 2020 году застройщикам предстоит полностью перейти от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу.

Суть нововведений: деньги за покупаемые в новостройках квартиры не передаются напрямую застройщикам, а находятся на специальных счетах эскроу в банках, называемых эскроу-агентами.

Механизм расчетов выстроен таким образом, что деньги за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и "замораживаются" на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме.

Этот вариант расчетов делает невозможными ситуации, когда дольщик, уплатив застройщику полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры.

Защита покупателей: генеральный директор ООО "СЗ "КМ Анкудиновка", входящее в группу компаний "Каркас Монолит" Павел Фролов отметил, что новый механизм позволяет найти баланс между застройщиков и покупателями. Именно безопасность расчетов и вопрос сохранности средств граждан стали ключевыми при разработке данных изменений. На время строительства банк блокирует средства граждан на эскроу-счетах, а если компания по каким-либо причинам не выполняет в срок свои обязательства перед покупателями, то банк возвращает деньги гражданам, причем, в полном объеме.

"Меня часто спрашивают: удобства для граждан понятны, а в чем преимущества для вас, ведь вы лишились возможности привлекать деньги, остается строить "на свои"? Мы получили возможность привлекать финансирование от банков, причем, с рядом существенных преимуществ", - пояснил Павел Фролов.

"Наша компания стала одной из первых, кто заключил договор с уполномоченным банком – Сбербанком – и теперь мы получаем выгоду от данного сотрудничества. Безусловно, брать кредиты на строительство мы могли и раньше, но их условия были не всегда привлекательными – высокие процентные ставки, большой комплект документов, недостаточные объемы. Теперь же мы имеем возможность рассчитывать на финансирование в размере до 85% общего объема затрат по каждому объекту, это очень весомая поддержка и надежное "плечо". На таких условиях сдача дома в срок практически гарантирована", - отметил руководитель ООО "СЗ "КМ Анкудиновка".

Процент снизится: Павел Фролов также добавил, что финансирование, как и прежде, предоставляется в форме банковского кредита, но чем больше продано квартир в доме, чем больше открывается эскроу-счетов покупателей жилья, тем ниже становится процентная ставка, соответственно, снижаются затраты компании на обслуживание задолженности.

Помимо этого, банк осуществляет полное сопровождение проекта, в том числе, и контроль за всеми платежами застройщика по нему.

Говоря о сложившейся ситуации на рынке недвижимости и перспективах ее развития, Павел Фролов пояснил, что в связи с новыми правилами можно ожидать уменьшения числа застройщиков.

"Безусловно, строить с применением эскроу-счетов захотят все, но получат ли они такую возможность – это вопрос. Для участия в подобных проектах необходимо соответствовать критериям уполномоченных банков, а они довольно обширные и достаточно жесткие. Тем более, что "переходный период", в течение которого разрешалось работать как по старому законодательству, так и по новым требованиям, заканчивается 1 января 2020 года", - говорит Павел Фролов.

"Например, в ЖК "Анкудиновский парк" один дом строится по прежней схеме, а еще два – уже с применением эскроу-счетов. Покупатели сами выбирают, какой вариант для них более предпочтительный, спрос на квартиры в этом комплексе стабильно высокий. В нем есть все необходимое для качественной жизни - удобное расположение в экологически чистом районе, современная инфраструктура, отдельная парковка для машин, детский сад, внутренний двор ЖК организован по концепции "Двор-парк без машин", - подытожил генеральный директор ООО "СЗ "КМ Анкудиновка".

На правах рекламы