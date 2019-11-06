Очередную несанкционированную свалку ликвидируют в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Несанкционированную свалку объемом больше 1300 куб. м ликвидируют в Дзержинске. Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров оценил ход проводимых работ.

Деньги на ликвидацию свалки выделены из областного бюджета. Дополнительные средства на ликвидацию несанкционированных свалок были заложены в региональной казне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Свалка образовалась в лесополосе промышленной зоны Дзержинска несколько лет назад. Она вошла в первоочередной список объектов, которые муниципалитет планирует ликвидировать. Администрацией городского округа город Дзержинск была подана заявка в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета на сумму 9,5 млн рублей. На эту сумму планируется ликвидировать 16 несанкционированных свалок на территории муниципального образования.

"Своими силами мы ликвидировали уже 3 свалки. К сожалению сил и средств, чтобы их убрать, не хватало. Теперь мы их зачищаем благодаря региональным субсидиям. Проезд к местам, где были свалки, мы будем преграждать и перекапывать, чтобы они не появлялись снова", - отметил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Дзержинска Александр Иванов.

Как отметил региональный оператор, который отвечает за обращение с ТКО на территории Дзержинска, отходы с несанкционированных свалок будут вывезены на мусоросортировочный комплекс.

"Значительная часть свалок, которые хотят ликвидировать муниципалитеты за счет региональных субсидий – смешанные, они состоят не только из твердых коммунальных отходов, но и строительных. А по действующему постановлению правительства Нижегородской области, можно получить субсидию только на ликвидацию свалки твердых коммунальных отходов. Поэтому по просьбе муниципалитетов мы приняли решение внести соответствующие изменения, чтобы убрать как можно больше свалок до формирования устойчивого снежного покрова. Подчеркну, что эта работа способствует достижению целевых показателей нацпроекта "Экология", - отметил Денис Егоров.

Напомним, муниципалитетам из областного бюджета по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на ликвидацию несанкционированных свалок в этом году дополнительно выделили 100 миллионов рублей. На эти средства планируется ликвидировать несанкционированных свалок общим объемом порядка 150 тыс.куб.м.

Напомним, администрация Дзержинска призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экологическую карту. Жители Дзержинска могут оставить заявку двумя способами: через электронную форму или прислать на электронную почту svalka313@yandex.ru.

Напомним, летом экологи обнаружили очередную свалку ртутных ламп в Дзержинске.