Администрация Вознесенского района почистила водоем по просьбе местных жителей через соцсеть Общество

Фото: Соцсеть

Администрация Вознесенского района Нижегородской области почистила водоем по просьбе местных жителей, которые обратились к властям через соцсеть ВКонтакте.

"Уважаемая администрация. По улице Полевая сегодня обрезали деревья, а обрезанные кусты покидали в сажалку и убирать отказались. В том водоеме зимой детишки катаются на коньках. Что за бардак такой. Безнаказанным такое действие не должно оставаться", - написал пользователь соцсети.

Получив это сообщение, администрация ликвидировала свалку в водоеме и опубликовала фотоотчет о проделанной работе.