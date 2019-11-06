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Общество

Администрация Вознесенского района почистила водоем по просьбе местных жителей через соцсеть

11 ноября 2019 17:50  [53] Общество

Фото: Соцсеть

Администрация Вознесенского района Нижегородской области почистила водоем по просьбе местных жителей, которые обратились к властям через соцсеть ВКонтакте.

"Уважаемая администрация. По улице Полевая сегодня обрезали деревья, а обрезанные кусты покидали в сажалку и убирать отказались. В том водоеме зимой детишки катаются на коньках. Что за бардак такой. Безнаказанным такое действие не должно оставаться", - написал пользователь соцсети.

Получив это сообщение, администрация ликвидировала свалку в водоеме и опубликовала фотоотчет о проделанной работе.

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