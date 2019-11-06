Права обманутых дольщиков ЖК "Квартал Европейский" и "На Гончарова" восстановят в 2022 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Власти Нижегородской области восстановят права обманутых дольщиков ЖК "Квартал Европейский" и "На Гончарова" к концу 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора.

Восстановление прав пострадавших граждан – участников долевого строительства данных ЖК планируется в рамках "дорожной карты", утвержденной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. В мероприятиях будет принимать участие компания "Фонд защиты прав – граждан участников долевого строительства" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

"Согласно "дорожной карте" срок восстановления прав граждан – IV квартал 2022 года", - сообщили в инспекции.

При восстановлении прав дольщиков Фонд имеет право принимать решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования завершения строительства домов.

В случае, если завершение строительства будет признано нецелесообразным, то дольщики получат денежную компенсацию (не меньше суммы, которую они вложили по договору долевого участия).

В случае, если будет принято решение о завершении строительства домов, то Фонд через арбитражный суд становится приобретателем имущества недобросовестного застройщика (в данном случае - ООО "Инвестиционная компания "Квартстрой - НН" и ООО "Квартстрой – НН" в рамках дела о банкротстве) и направляет средства на возведение жилья.

В инспекции пояснили, что истцом суде может выступить как федеральный "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", так и региональный "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области".

Однако, для того, что бы принять решение о целесообразности завершения строительства ЖК или выплате компенсации, необходимо сформировать реестр участников долевого строительства. Кроме того, необходимо оценить стоимость и определить сроки завершения строительства, а также рыночную цену 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке.

В настоящее время конкурсные управляющие банкротных ООО "Квартстрой-НН" и ООО "ИК "Квартстрой – НН" уже формируют реестр участников строительства. Также в суде рассматриваются иски дольщиков о регулировании разногласий. Сейчас Фонд ждет завершения этих процедур.

ЖК "На Гончарова" предполагал строительство пяти многоквартирных домов, данным на июль 2019 года по двум их них выполнены надземные работы, еще два дома находятся в стадии подготовки территории.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не ведется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляет 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.