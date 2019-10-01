Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с дольщиками ЖК "Европейский" перспективы решения проблемы долстроя Общество

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с дольщиками ЖК "Европейский" перспективы решения проблемы долстроя.

По сведениям пресс-службы главы региона, замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, руководители регионального министерства строительства и инспекции госстройнадзора обсудили с дольщиками ЖК "Европейский", на каком этапе находится решение проблемы участников долевого строительства этого жилого комплекса и какими должны быть следующие шаги.

Помимо сроков получения квартир, дольщиков интересовали вопросы, связанные с получением купленных парковочных мест, коммерческих помещений и неустоек за неполученные в срок квартиры.

Сергей Морозов пояснил дольщикам, что в настоящее время конкурсный управляющий ведет работу по формированию реестра требований участников строительства. Кроме того, в сентябре специализированная организация по заданию "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" провела обследование конструкций ЖК "Европейский" на предмет их технического состояния для определения стоимости достройки жилого комплекса.

"В июне 2019 года были внесены изменения в федеральное законодательство, которые предусматривают принятие Фондом решения о целесообразности или нецелесообразности завершения строительства, а порядок принятия такого решения был утверждён правительством РФ в сентябре. Второй вариант возможен, если, например, строительная экспертиза выявит нецелесообразность достройки. В таком случае возможна выплата компенсаций для дольщиков. Со своей стороны я дал поручение министерству строительства Нижегородской области о том, чтобы у ЖК "Европейский" было действующее разрешение на строительство на момент принятия Фондом решения. В этом случае можно будет оперативно приступить к достройке домов", - сказал Сергей Морозов.

Также он рекомендовал дольщикам выбрать инициативную группу, которая от лица всех участников долевого строительства будет взаимодействовать с органами власти: оперативно получать всю интересующую дольщиков информацию о работе по решению их вопросов, выступать от имени участников долевого строительства на совещаниях и т.д.

Напомним, что строительство жилых домов ЖК "Европейский" (застройщик - ООО "Квартстрой-НН") не ведется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляет 35%, дома № 6-8 – 75%. В марте 2019 года решением Арбитражного суда Нижегородской области застройщик ЖК "Квартал Европейский" - ООО "Квартстрой-НН" признан банкротом.

Согласно постановлению правительства РФ, финансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан может быть осуществлено за счет средств федерального и регионального бюджетов.