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Общество

Более 50 свалок ликвидировано на территории Дзержинска с начала года

13 ноября 2019 08:49  [84] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

59 свалок ликвидировано на территории Дзержинска с начала года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в реестр на утилизацию и вывоз на полигон были включены 77 свалок.

В рамках выполнения работ по устранению свалок администрацией города привлечены средства по программе министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области на ликвидацию свалок общим объемом более 14 тысяч м3. Региональным оператором в рамках заключенного договора по утвержденному региональной службой по тарифам Нижегородской области тарифу уже проведены работы по ликвидации 4 крупных свалок. Приемка выполненных работ проводится с фотофиксацией сотрудниками департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

В 2019 году в рамках реализации проекта "Умный город", реализуемого по национальному проекту "Жилье и городская среда" и национальной программе "Цифровая экономика", глава города Дзержинска Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту городского округа с нанесением на нее зафиксированных мест несанкционированных свалок.

В течение нескольких месяцев жители города Дзержинска могли дополнять имеющуюся информацию администрации города о несанкционированных местах скопления мусора. Благодаря совместной работе администрации и жителей города на карту нанесено более 100 адресов. Все указанные на карте адреса дополнительно осмотрены сотрудниками администрации. Часть из них включена в сводный реестр ликвидации свалок и будут устранены в дальнейшем.

По сформированной карте дополнительно заключен договор на ликвидацию более 1500 м3 несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов в лесах на территории города Дзержинска.

Стоит отметить, что часть свалок зафиксировано на территории гаражных массивов. В октябре 2019 года в администрации города Дзержинска на общем собрании председателей гаражных кооперативов принято решение о создании гаражного сообщества, в рамках работы которого будут систематизированы и узаконены отношения собственников гаражей с региональным оператором по вывозу мусора.

"Администрация планирует продолжить совместную работу с правительством Нижегородской области в части наведения порядка на территории города. Мы надеемся также на содействие горожан в вопросе профилактики образования свалок", - отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Напомним, сообщать о свалках можно через интерактивную экологическую карту.  Жители Дзержинска могут оставить заявку двумя способами: через электронную форму или прислать на электронную почту svalka313@yandex.ru.

Напомним также, летом экологи обнаружили очередную свалку ртутных ламп в Дзержинске.

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