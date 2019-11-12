Глеб Никитин внес в ЗС НО поправки в части повышения зарплат бюджетникам Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Так, на повышение заработной платы этих категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие) планируется направить 381,9 млн рублей.

Кроме того, поправки касаются выделения 106,6 млн рублей на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов. На финансирование полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан предлагается направить 185,8 млн рублей, на предоставление грантов в форме субсидий на укрепление материально-технической базы некоммерческим организациям, внедряющим программы дополнительного образования по научно-техническому направлению – 35,3 млн рублей.

Для обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом предусмотрены средства на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры школ в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в сумме 15,19 млн рублей.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета составят 177,8 млрд рублей, расходы - 189,2 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменится - 11,4 млрд рублей.

Ранее доходы и расходы Нижегородской области были увеличены на 1,5 млрд рублей.

Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области на 2020 год пройдут 19 ноября, началась регистрация.