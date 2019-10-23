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Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,5 млрд рублей

24 октября 2019 11:53  [65] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября внесли в региональный бюджет изменения, которые предусматривают увеличение доходов бюджета региона на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Расходы бюджета также увеличены — на 1,9 млрд рублей, дефицит возрос на 400 млн рублей.

Таки образом, доходы бюджета сейчас составляют 176,4 млрд рублей, расходы - 187,8 млрд рублей, а дефицит - 11,4 млрд рублей (увеличен на 400 млн. рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

В пресс-службе пояснили, что в структуре доходов бюджета налоговые доходы увеличиваются на 1,3 млрд рублей в связи со значительным увеличением поступлений за январь-сентябрь 2019 года (по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года) налога на прибыль организаций (на 15,7%) и налога на доходы физических лиц (на 13,1%).

На увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и др.) предусмотрено дополнительно 776,6 млн рублей.

Еще 915,2 млн рублей предназначено на восстановление прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов.

"Законодательное собрание и правительство Нижегородской области уделяют серьезное внимание решению проблем обманутых дольщиков. В областной бюджет поступили дополнительные налоговые доходы, и теперь значительную часть этих средств мы направляем как раз на эти цели. Мы видим, что данный вопрос в регионе постепенно решается. И необходимо продолжать активную работу в этом направлении", - сказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев.

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