Около тонны батареек сдали нижегородцы в пункты приема вторсырья за полгода Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около тонны батареек сдали нижегородцы в пункты приема вторсырья за полгода. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов, посетив новый экокиоск, расположенный на ул. Нартова у дома №2.

"Мы прошли достаточно большой путь – сегодня открылся уже 21 пункт приема вторсырья. Еще четыре экокиоска планируется открыть в ближайшее время на улицах Ашхабадской, Белинского, Березовской, Переходникова. Сейчас там ведутся работы по подключению электроэнергии", - сказал Владимир Панов.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов подчеркнул, что ширится не только сеть новых пунктов приема, но и спрос на экологические инициативы, связанные с ними. Он напомнил, что месяц назад ООО "Исток" и Нижегородский государственный художественный музей презентовали совместный проект Экомузей, который предполагает, что за сдачу вторсырья вместо денег нижегородцы могут получить скидочные карты номиналом 30 и 50 рублей на посещение одной из художественных экспозиций. Такая же система действует совместно с книжным магазином "Дирижабль".