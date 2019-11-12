Частные перевозчики предлагают ряд мер во избежание роста стоимости проезда Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Частные перевозчики Нижнего Новгорода предлагают ряд мер во избежание роста стоимости проезда. Как сообщил НИА "Нижний Новгород" председатель "Союза перевозчиков Нижегородской области" Михаил Романычев, возможность сохранения текущих тарифов стала темой очередного заседания союза.

По его словам, частные перевозчики сегодня находятся в тяжелой экономической ситуации. Для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, им нужно "либо перевозить больше людей, либо повысить цену за проезд".

"Мы не хотим повышать стоимость проезда, поэтому ищем способы решить проблему иначе. Но если власти не пойдут нам на встречу, мы будем вынуждены это сделать", - сказал Михаил Романычев.

Право на перевозку льготников

Одним из способов нормализации ситуации члены союза видят в получении права на перевозку льготников.

"Люди имеют право ездить на любом виде транспорта", - заявил Михаил Романычев.

Для перевозчиков это обернется дополнительным доходом от компенсации за проезд льготников средствами бюджета.

Но прежде маршруты частных перевозчиков должны быть признаны социально-значимыми. Михаил Романычев сообщил, что несколько перевозчиков уже подавали соответствующие заявки в департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода, но получили отказ.

Также необходимо внести изменения в региональный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в части компенсаций за перевозку льготников из бюджета.

Сейчас, по словам председателя "Союза перевозчиков", в дело вмешался председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. В ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться на профильном комитете.

Другие способы изменения ситуации

Михаил Романычев рассказал, что нижегородские перевозчики также предлагают внести изменения в транспортную сеть города, чтобы "обеспечить оптимальную загрузку автобусов". К примеру, скорректировать маршруты и увеличить или уменьшить на них количество транспортных единиц.

"Это позволит возить больше пассажиров и меньше воздуха", - пояснил он.

Однако, найти общий язык с администрацией Нижнего Новгорода у них пока не получается. Об этом перевозчики также заявляли на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи в октябре.

Напомним, что последнее повышение цены билета на маршрутах частных перевозчиков было в феврале-августе 2019 года. Стоимость проезда тогда выросла с 28 до 30 рублей. В перечень этих перевозчиков вошел ИП "Каргин", который долгое время не повышал цену за проезд.