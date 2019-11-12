Систему распознавания лиц планируется ввести еще в 75 школах Нижнего Новгорода в 2020 году Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Систему распознавания лиц планируется ввести еще в 75 школах Нижнего Новгорода в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы города по информационным технологиям Алексей Карапузов в ходе брифинга 14 ноября 2019 года.

Он заявил, что пилотный проект в школе №85 реализуется успешно. В ближайшем будущем этот опыт будет транслироваться на другие школы города. В 2020 году – еще на 75 школ. Всего же в Нижнем Новгороде работает 166 средних образовательных учреждений.

Напомним, система распознавания лиц заработала в школе №85 Нижнего Новгорода 27 декабря 2018 года. Она используется для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей школы. Для этого установлены быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики. Камеры способны распознавать детей разного роста и возраста: от начальных классов до старшеклассников.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал, что система распознавания лиц появится во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.

Она позволяет обеспечить безопасность детей и контролировать их посещаемость. До конца 2019 года родителям будет предоставлена возможность следить за входом и выходом детей из школы через мобильное приложение.

Отметим, что недавно россиян потрясло происшествие, которое произошло в Ненецком автономном округе. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка в детском саду.

По версии следствия, 31 октября 2019 года он подошел к центральному входу в детский сад, позвонил в домофон, и ему открыли. Охранник принял мужчину за родителя одного из воспитанников. Обвиняемый зашел в комнату, где в тот момент спали дети, и ударил ножом шестилетнего мальчика. Воспитателя, который пытался преградить ему дорогу, мужчина оттолкнул. Ребенок погиб.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. В отношении него назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.