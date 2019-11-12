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Политика

Дмитрий Сватковский избран в президиум регионального политического совета НРО партии "Единая Россия"

14 ноября 2019 16:24  [1] Политика

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский избран в президиум Регионального политического совета НРО партии "Единая Россия" на конференции 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

"Новый секретарь нижегородской "Единой России" - губернатор Глеб Никитин сегодня четко сформулировал приоритеты в работе: формирование пространства доверия, усиление контроля со стороны партии и борьба с равнодушием. Исходя из озвученных задач, растет роль каждого члена партии, и, конечно, президиума, в котором, по словам губернатора, собраны самые активные и деятельные члены партии. Безусловно, я благодарен коллегам за оказанное доверие", - заявил Дмитрий Сватковский.

"Также согласен с тезисом главы региона, что нельзя стесняться партии. Я никогда не скрывал своей принадлежности к "Единой России", всегда считал партию главной политической силой в стране, за которой стоят миллионы людей, поэтому лично мне близка такая позиция. Будем работать вместе с однопартийцами над реализацией поставленных задач", - сказал Дмитрий Сватковский.

"Конечно, нельзя не отметить и эффективную работу в руководстве партии Дениса Москвина. На конференции в его адрес прозвучало много добрых слов, которые вполне заслуженны. За последние два года нижегородское отделение совершило большой шаг вперед по многим направлениям: реализация партийных проектов, работа с обращениями гражданами, привлечение новых сторонников и членов партии, проведение коммуникационной политики", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Отметим, что вместе со Сватковским в президиум также были выбраны Денис Москвин и Евгений Костин.

Ранее, Денис Москвин подвел итоги работы "Единой России" в Нижегородской области, а избранный Глеб Никитин выступил с докладом на конференции.

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