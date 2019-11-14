"Теплоэнерго" вручило первые пять специальных стипендий предприятия студентам НГТУ Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева состоялось торжественное награждение первых пяти студентов – победителей конкурсного отбора на получение специальных стипендий АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Победителями конкурсного отбора стали студенты бакалавриата и магистратуры Татьяна Зырянова, Кирилл Малышев, Ксения Менская, Владислав Школкин и Сергей Шошин, обучающиеся по профильным для Теплоэнерго направлениям.

Как отметил в приветственном слове ректор НГТУ Сергей Дмитриев, для университета очень важна работа с предприятиями, которые в будущем могут стать местами работы для выпускников. Он поблагодарил руководство Теплоэнерго за активную работу со студентами.

"С Теплоэнерго у нас давние дружественные связи. Компания понимает важность подготовки кадров и заинтересована в привлечении на работу креативных студентов, обладающих необходимыми компетенциями. Об этом наглядно свидетельствует учреждение стипендий. Для студентов такая стипендия – это возможность показать себя, свои возможности, хороший толчок к дальнейшей работе, к возможному трудоустройству в Теплоэнерго", - отметил Сергей Дмитриев.

Ректор НГТУ также подчеркнул, что взаимодействие с Теплоэнерго идет и в области научно-исследовательских работ, в которых активно участвуют студенты, что повышает качество получаемых студентами знаний и навыков.

Дипломы победителей студентам вручил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Для нас важно сейчас, на этапе подготовки специалистов, увидеть ребят, которым интересно предложить свои мысли и нестандартные решения по актуальным для нас вопросам теплоэнергетики. Каждая из присланных 15 работ была интересна, во многих есть идеи, достойные дальнейшего развития", - заявил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" подчеркнул содержательность и серьезную техническую базу в присланных на конкурс студенческих эссе и поблагодарил студентов НГТУ за активное участие в стипендиальном конкурсе, а также в недавнем хакатоне, инициированном предприятием.

Победители конкурса характеризовали участие в конкурсе как интересный практический опыт и выразили желание в дальнейшем, благодаря своим успехам, получить работу в АО "Теплоэнерго".

"Я решил участвовать, чтобы привнести что-то новое для развития Теплоэнерго, нашего города. Я писал об установке по удалению вредных веществ из дымовых газов. Думаю, что участие в стипендиальной программе позволит мне в дальнейшем получить работу в Теплоэнерго", - поделился магистрант первого курса Владислав Школкин, обучающийся по специальности "Теплоэнергетика и теплотехника".



СПРАВКА:

Стипендии были учреждены в рамках соглашения о сотрудничестве между Теплоэнерго и НГТУ, которое было подписано в апреле 2019 года.

Предприятие будет выплачивать стипендии по пять тысяч рублей в месяц пяти студентам, прошедшим отбор совместной комиссии университета и Теплоэнерго. Стипендия назначается на один семестр (пять месяцев).

В критерии оценки достижений студентов, претендующих на получение стипендии, помимо показателей успеваемости входят призовые места в конкурсах и на олимпиадах, участие в научных конференциях и форумах, наличие публикаций в научных изданиях и участие в общественной жизни университета. Также комиссия учитывает мотивацию студента на работу в Теплоэнерго.

На стипендию могут претендовать студенты дневной формы обучения 2-4 курсов бакалавриата или 1-2 курсов магистратуры, которые обучаются в ННГАСУ инженерным специальностям, востребованным в Теплоэнерго.

Стипендиаты получат преимущество при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе на последних курсах обучения. Для этого они должны иметь положительные отзывы руководителей структурных подразделений, в которых проходили практику. Кроме того, стипендиаты смогут проходить стажировку в Теплоэнерго, участвовать в тренингах и других практиках, входящих в программу развития профессиональных компетенций.

Напомним, Теплоэнерго заключило соглашения о сотрудничестве с НГТУ, ННГАСУ и ННГУ. Они предполагают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации программ профессионального образования, организации практик и стажировок студентов, а также трудоустройства выпускников профильных направлений.