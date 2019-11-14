Финальный концерт Всероссийского хорового фестиваля пройдет в Нижнем Новгороде 17 ноября Культура и отдых

Заключительный концерт V Всероссийского открытого хорового фестиваля им. Л.К. Сивухина "Персоны. Приношение мастеру" пройдет 17 ноября в нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. Об этом сообщают организаторы.

В финальном концерте фестиваля примут участие Хор студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова (рук. В.Г. Лукьянов) и Академический хор нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (рук. Л.А. Ерыкалова). Выступление двух великолепных студенческих коллективов станет ярким завершающим аккордом этого хорового фестиваля.



Хор Университета Лобачевского — один из старейших хоровых коллективов Нижнего Новгорода — его история началась в 1949–1950 учебном году. Вот уже более 15 лет художественный руководитель и главный дирижер хора — Л.А. Ерыкалова.



Хор студентов Казанской консерватории — один из самых старейших и, в то же время, самых молодых исполнительских коллективов Республики Татарстан, на протяжении многих лет, представляющий не только консерваторию, но и республику на музыкальных площадках России и Европы. Его основатель — С. А. Казачков, руководивший коллективом в течение пятидесяти лет (1947–1997).

В этот вечер на сцене Большого зала выступит ректор Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова, заведующий кафедрой органа, клавесина и арфы, профессор Рубин Кабирович Абдуллин. В исполнении хора студентов Казанской консерватории прозвучит музыка Ф.Мендельсона, А.Гречанинова, В.Ходоша, Г.Свиридова, С.Рахманинова, а также музыка нижегородских композиторов Э.Фертельмейстера и С.Смирнова. Коллектив представит и сочинения современного Казанского композитора Э.Низамова, а завершится вечер и весь фестиваль в целом исполнением хора Л.Сивухина "Покуда кровь моя бурлит", который стал настоящим гимном фестиваля хорового искусства.