Последние новости рубрики Экономика
15 ноября 2019 12:41  [71] Новые ЛиАЗы передали в автопарк Дзержинска
14 ноября 2019 18:46  [245] Бюджет Нижнего Новгорода впервые за 10 лет сверстан с профицитом
14 ноября 2019 18:12  [257] УФНС заявляет, что зарплаты нижегородцев растут
14 ноября 2019 17:10  [131] Альфа-Банк попал в число лидеров по запасу средств на счетах
13 ноября 2019 14:19  [244] Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Городецкого судоремонтного завода
13 ноября 2019 13:25  [176] "Открытие Факторинг" впервые вошел в топ-5 по доходам
13 ноября 2019 11:35  [308] Глеб Никитин внес в ЗС НО поправки в части повышения зарплат бюджетникам
13 ноября 2019 10:43  [246] "Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности НБД-Банка
13 ноября 2019 10:11  [185] Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области пройдут 19 ноября: началась регистрация
12 ноября 2019 14:13  [174] Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров "Росгосстраха"
Экономика

Новые ЛиАЗы передали в автопарк Дзержинска

15 ноября 2019 12:41  [71] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

13 новых ЛиАЗов передали в автопарк Дзержинска. Как пояснили в пресс-службе правительства области, транспорт был закуплен при поддержке правительства региона. Ранее агентство сообщало о том, что автопарк Дзержинска пополнился 13 автобусами ЛиАЗ.

Передача низкопольных автобусов большой вместимости в МУП "Экспресс" прошла 15 ноября 2019 года. После необходимых технических проверок и оформления документов автобусы выйдут на линии пригородных маршрутов.

"Сегодняшние автобусы для Дзержинска – это часть большой работы по обновлению парков муниципальных предприятий, которую правительство Нижегородской области ведет совместно с МСУ. Я поручил министерству транспорта проанализировать потребность муниципальных предприятий в обновлении подвижного состава и на основании этих данных подготовить программу на пять лет", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, программа коснется не только крупных городов – таких, как Дзержинск или Арзамас, куда начали закупать автобусы уже в этом году, но и небольших районных центров.

"Одной из приоритетных задач администрации города Дзержинска является повышение качества автопарка муниципального учреждения "Экспресс". Жители нашего города должны пользоваться комфортным общественным транспортом с доступной средой", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что Дзержинск получит 66 новых автобусов в рамках региональной программы: 52 - до конца года, еще 14 – в 2020 году. В августе 2019 года администрация Дзержинска заключила муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды с АО "Сбербанк Лизинг" о поставке 52 единиц автобусов: в автопарк поступили 39 автобусов группы ГАЗ "Вектор NEXT" и вышеупомянутые 13 ЛиАЗов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
06 сентября 2019 13:25  [711] Новые автобусы Дзержинска вышли в рейс
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph