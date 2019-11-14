Новые ЛиАЗы передали в автопарк Дзержинска Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

13 новых ЛиАЗов передали в автопарк Дзержинска. Как пояснили в пресс-службе правительства области, транспорт был закуплен при поддержке правительства региона. Ранее агентство сообщало о том, что автопарк Дзержинска пополнился 13 автобусами ЛиАЗ.

Передача низкопольных автобусов большой вместимости в МУП "Экспресс" прошла 15 ноября 2019 года. После необходимых технических проверок и оформления документов автобусы выйдут на линии пригородных маршрутов.

"Сегодняшние автобусы для Дзержинска – это часть большой работы по обновлению парков муниципальных предприятий, которую правительство Нижегородской области ведет совместно с МСУ. Я поручил министерству транспорта проанализировать потребность муниципальных предприятий в обновлении подвижного состава и на основании этих данных подготовить программу на пять лет", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, программа коснется не только крупных городов – таких, как Дзержинск или Арзамас, куда начали закупать автобусы уже в этом году, но и небольших районных центров.

"Одной из приоритетных задач администрации города Дзержинска является повышение качества автопарка муниципального учреждения "Экспресс". Жители нашего города должны пользоваться комфортным общественным транспортом с доступной средой", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что Дзержинск получит 66 новых автобусов в рамках региональной программы: 52 - до конца года, еще 14 – в 2020 году. В августе 2019 года администрация Дзержинска заключила муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды с АО "Сбербанк Лизинг" о поставке 52 единиц автобусов: в автопарк поступили 39 автобусов группы ГАЗ "Вектор NEXT" и вышеупомянутые 13 ЛиАЗов.