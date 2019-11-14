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Общество

"Рекультивация Шуваловской свалки планируется в два этапа", - Владимир Панов

15 ноября 2019 16:52  [1] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Рекультивация наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода - Шуваловской свалки, планируется в два этапа. Об этом сообщил глава города Владимир Панов.

Напомним, что ликвидацию свалки планируется начать в 2020 году. Для этого на федеральном уровне предусмотрено 229,9 млн рублей, на уровне области - 80,7 млн рублей. Общая стоимость ликвидации составляет 1,4 млрд рублей.

Владимир Панов пояснил, что при рекультивации будет применяться сепарационный вариант технологического решения.

"Он предусматривает, что около 75% отходов (древесные отходы от сноса и разборки зданий, отходы от строительных и ремонтных работ, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий) будут утилизированы. Остальное перенесут на специальный полигон, полностью освободив территорию от опасных отходов", - рассказал глава города.

"Работы планируется начать в следующем году. Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический этап, в ходе которого будет проведена отсыпка слоя растительного грунта и засев травянистыми растениями, до 4 лет", - добавил он.

Напомним, что Росприроднадзор утвердил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки. Положительное заключение госэкспертизы позволяет получить федеральное финансирования и приступить к рекультивации свалки.

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Теги:
Свалки
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