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Политика

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42 году жизни

16 ноября 2019 12:16  [52] Политика
Источник фото: https://vk.com/isaevnikita1978

Источник фото: https://vk.com/isaevnikita1978

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42 году жизни. Об этом на своей в Facebook заявила его помощница Алина Жестовская.

Согласно информации, в этот момент они были вместе.

"Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", - заявила женщина.

Отмечается, что время и место похорон будут озвучены дополнительно.

По данным федеральных СМИ, в поезде по дороге из Тамбова в Москву у Никиты Исаева остановилось сердце.

Последняя его запись в соцсетях была сделана вечером 15 ноября как раз из вагона состава.

"Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными", - написал он.

Напомним, Никита Исаев неоднократно бывал в Нижнем Новгороде. Последняя его поездка состоялась 31 октября. Тогда он пообщался с жителями, оценил комфортность городской среды и эффективность реализации приоритетных национальных проектов "Дороги" и "Благоустройство".

Кроме того, в феврале 2019 года в Нижегородском кремле губернатор Глеб Никитин обсудил с ним вопросы развития области. В ходе встречи глава региона подчеркнул важность экспертной оценки и общественного диалога для эффективного решения проблем. Кроме того, Никита Исаев извинился перед губернатором за сравнение Нижнего Новгорода с болотом.

СПРАВКА Никита Исаев – кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года являлся лидером общественно-политического движения "Новая Россия".

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