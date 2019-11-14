Где взять машину напрокат в Ялте?

Ялта - прекрасный город для летнего отдыха. Этот город расположился на берегу красивой бухты, что особенно привлекает туристов. Ялта - большой курортный город со своей историей и большим количеством достопримечательностей, которые лучше всего объехать, а не обойти. В таком случае вам может понадобиться машина на прокат. Компания blsrent.ru предлагает арендовать авто с водителем в Крыму или отправиться в путешествие самостоятельно. Автопарк достаточно большой и машины здесь представлены самые разные от эконом-класса до бизнес-класса. Поэтому выбрать можно подходящую вам и отправится осматривать город.

Что можно посмотреть, обратившись в автопрокат?

· Самая интересная достопримечательность, которая просто обязательна к помещению – Ласточкино гнездо. Это визитная карточка Крыма. Вы увидите красивый мыс, где на краю горы разместился замок. Его по праву считают шедевром готической архитектуры.

· А вот к другой достопримечательности можно добираться взяв машину напрокат на сайте https://blsrent.ru/arenda-avto-v-yalte/. Это Ливадийский дворец. Большой ансамбль включает в себя множество композиций, которые интересно можно будет посетить и взрослым, и детям.

· Возьмите в аренду авто с водителем в Крыму и наслаждайтесь поездкой в пгт Никита, где вы найдете Ботанический сад. Здесь расположились сотни растений, которые радуют посетителей круглый год. В этом саду всегда есть на что посмотреть.

· Дворец Александра III в Массандре находится за городом, поэтому можно обратиться в прокат автомобилей в Ялте и осматривать достопримечательность хоть целый день. Обычно автобусные экскурсии сюда заезжают ненадолго, а здесь есть что посмотреть.

Если вы хотите оставить машину и прогуляться пешком, то вам наверняка понравится набережная, купальни, приморский парк и другие достопримечательности. Ялта - очень удивительное место, которое каждый год привлекает сюда туристов теплым умеренным климатом, естественной красотой, архитектурными шедеврами. Многие из них вы видели на картинках, открытках, поэтому у вас есть шанс приехать сюда и осмотреть их все.

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