Парламентский день ЗС НО по АПК прошел в Лысковском районе Экономика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Парламентский день Законодательного собрания Нижегородской области по АПК прошел в Лысковском районе 15 ноября 2019 года. Депутаты посетили местные предприятия "Агрофирма Мяском" и "Восход", ознакомились с производством, пообщались с руководством и сотрудниками

"Агрофирма Мяском" специализируется на разведении крупного рогатого скота. Основные виды производимой продукции - молоко, мясо, зерно, корма для своих нужд, семена, племенной скот. За 5 лет агрофирма превратилась в одно из передовых предприятий Нижегородской области, было реализовано 3 крупных инвестиционных проекта в животноводстве.

Основные направления деятельности предприятия "Восход" – питомниководство, производство, выращивание и реализация посадочного материала. В этом году был создан научно - производственный кластер с целью интеграции и объединения усилий для создания современного центра по выращиванию саженцев плодово-ягодных, декоративных, хвойных, косточковых и садовых растений. Если в 2018 году - 127 тысяч растений, то в 2019 году - 626 тысяч растений. Среди покупателей – садовые центры, розничные магазины товаров для садоводства, ландшафтные компании и службы городского озеленения.

По итогам посещения предприятий Евгений Лебедев отметил высокий уровень развития производства. Далее на предприятии "Восход" состоялось заседание круглого стола на тему "О развитии агропромышленного комплекса Лысковского муниципального района", которое провел председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Всего в сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве в Лысковском районе занято более 2 тысяч человек. В текущем году посевные площади составили 33 623 га, что на 600 га больше прошлого года. Среди сельхозпредприятий области по численности КРС, а также по производству молока район находится на 6-м месте.

"Вопросы, которые ставятся на выездных мероприятиях, становятся основой для будущей работы профильных комитетов Законодательного Собрания. Наша задача – обобщить лучшие наработки для дальнейшего распространения на других территориях. Агропромышленный комплекс – это одна из ключевых составляющих развития как районов, так и региона в целом. Сельскохозяйственные предприятия Лысковского района добиваются хороших результатов, а значит, такой опыт, безусловно, заслуживает особого внимания", - сказал Евгений Лебедев.

"Парламентские дни имеют важное значение для развития районов. Это хорошая площадка для того, чтобы поговорить о тех вопросах, которые мы считаем наиболее важными. Мы благодарны депутатам за возможность на месте обсудить ключевые темы и наметить оптимальные пути решения существующих проблем. Убежден, что наша совместная работа будет успешной", - подчеркнул глава местного самоуправления, председатель Земского собрания Лысковского района Леонид Сонин.

Также в рамках Парламентского дня прошло заседание секции по вопросам реализации молодежной политики, которое провел депутат Законодательного Собрания Артем Баранов.

Напомним, более 600 наград вручили лучшим сотрудникам отрасли в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Подробнее о мерах поддержки можно узнать здесь.