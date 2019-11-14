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Общество

Предупреждение о ЧС: нижегородцы дождались зимних морозов

18 ноября 2019 13:14  [105] Общество

Чрезвычайные ситуации ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде из-за резкого понижения температуры воздуха. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чьи данные приводит МЧС, в ночь на 20 ноября нижегородцев ожидает похолодание до -15°. Днем 20 ноября прогнозируется -3°...-8°.

Таким образом, пояснили в МЧС, 20 ноября температура воздуха станет ниже на пять-восемь градусов в отличие от той, что будет предшествовать этому природному явлению.

В связи с резким похолоданием, прогнозируется увеличение количества пожаров, которые вызовут неисправные системы электроснабжения, а также печное, газовое или электрооборудование. Также ожидается рост количества аварий на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.

Сегодня - в понедельник 18 ноября, будет облачная с прояснениями погода, вероятны осадки. Днем до +7°. Во вторник 19 ноября, будет также облачно с прояснениями, возможен дождь со снегом. Днем будет до +5°, ночью 0°…+5°. Осадков не ожидается.

В ближайшие дни ветер составит до 7 м/с.

Напомним, что синоптики прогнозировали устойчивый снежный покров в Нижегородской области в ноябре.

Напомним также, что ранее нижегородские синоптики рассказывали об особенностях предстоящей зимы.

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