Балахнинский бумкомбинат переобучил сотрудников предпенсионного возраста Общество

Фото: с сайта АО "Волга"

Балахнинский бумкомбинат АО "Волга" переобучил сотрудников предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Как сообщили в пресс-службе правительства области, предприятие заинтересовано в повышении квалификации своих работников.

К реализации совместной с районным центром занятости населения образовательной программы по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста руководство предприятия отнеслось с энтузиазмом.

В джазе только…мужчины

"Участие в проекте для нас очень важно, так как обучение граждан предпенсионного возраста позволит им приобрести новую специальность и оставаться востребованными на рынке труда в целом и в частности на нашем предприятии. В производственном процессе у нас заняты в основном мужчины, и группа получилась сугубо мужская. Большей частью в нее вошли работники бумажного цеха №3 и ремонтно-механического участка. И здесь надо отдать должное большой информационной работе, которую провели начальники цехов. В учебные аудитории наши работники пришли уже морально подготовленные к получению новых знаний", - рассказала заместитель генерального директора по персоналу АО "Волга" Светлана Горбунова.

Востребованная специальность

За несколько месяцев 22 работника АО "Волга" проходили переобучение по программе "Слесарь-ремонтник" - одной из востребованных на сегодня для мужчин специальностей. Теоретические занятия в рамках курса чередовались с практикой и самостоятельной работой.

"Учиться было интересно. Особенно понравились лекции, построенные в форме живого двухстороннего общения. Что касается практики, то она проходила на производственной площадке АО "Волга", где все оборудование нам досконально знакомо. Обучение помогло углубить и систематизировать все ранее полученные знания, а это неплохая база для активного трудового долголетия", - поделился впечатлениями слесарь-ремонтник Сергей Шашков.

В сентябре все "ученики" успешно сдали экзамен, и теперь каждый из них имеет подтвержденную квалификацию по смежной профессии "слесарь-ремонтник".

Поддержка долголетия через занятость

По словам директора Балахнинского технического техникума Владимира Блинкова, в условиях пенсионной реформы необходимо обеспечить качественное обновление подхода к сотрудникам предпенсионного возраста, поддержать их активное долголетие.

"Разрабатывая совместные с предприятиями программы, мы имеем возможность включать в образовательную программу специальные модули и обеспечиваем качественное обучение граждан", - отметил Владимир Блинков.

Гражданам предпенсионного возраста, желающим бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства для получения дополнительной информации и включения в реестр участников. Обучение возможно с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение осуществляется бесплатно за счет средств федерального и областного бюджетов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что более 5 тысяч человек в Нижегородской области планируется переобучить в рамках национальных проектов, в том числе более 1,8 тысяч - в рамках национального проекта "Демография".

Напомним, профориентационные консультациидля ищущих работу нижегородцев предпенсионного возраста проходят до 29 ноября в центрах занятости населения Вадского, Воскресенского, Княгининского, Кстовского, Сосновского районов и городах Выкса, Кулебаки, Саров.

Напомним также, что Балахнинский бумкомбинат рассчитывает в конце года ввести в эксплуатацию новую линию по производству термомеханической массы (ТММ).