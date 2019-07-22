Бумкомбинат "Волга" планирует построить цех ТММ за 1,2 млрд рублей в конце года Бизнес

Фото: АО "Волга"

Балахнинский бумкомбинат "Волга" (АО "Волга", Нижегородская область) рассчитывает в конце года ввести в эксплуатацию новую линию по производству термомеханической массы (ТММ), стоимость которой оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

Собеседник пояснил, что в настоящее время реализация проекта уже началась. В августе подрядчик намерен установить площадку и приступить к возведению стен нового цеха.

В новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки. Выпущенную на линии бумагу комбинат намерен продавать на российском рынке и экспортировать более чем в 70 стран мира.

Использование термомеханической массы упрощает технологический процесс и снижает себестоимость готовой продукции. При этом она получает ряд преимуществ - отличается равномерным просветом, имеет повышенную прочность и обладает низкой пылимостью.

В пресс-релизе АО "Волга" сообщается, что в настоящее время этот проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Такой приказ выпустило министерство промышленности и торговли РФ.

Документ дает бумкомбинату право арендовать 294 тысячи кв. м. лесных участков что бы обеспечивать сырьем новые производственные мощности.

Напомним, что бумкомбинат "Волга" приступил к тестированию площадки для строительства цеха ТММ в апреле 2017 года. Поставщиком оборудования выступает австрийская компания Andritz AG.

Напомним также, что для реализации данного проекта Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил "Волге" льготный заем на 400 млн рублей под 1% годовых.