Последние новости рубрики Бизнес
23 июля 2019 18:12  [106] Нижегородские инноваторы смогут получить гранты до 5 млн рублей
23 июля 2019 17:12  [146] Бумкомбинат "Волга" планирует построить цех ТММ за 1,2 млрд рублей в конце года
23 июля 2019 14:53  [231] Владелец нижегородского кинотеатра "Россия" перед продажей здания задолжал в бюджет 3 млн рублей
23 июля 2019 13:10  [196] Инвестиции в III очередь производства турецкой посуды на Бору составили 4,5 млрд рублей
23 июля 2019 10:37  [296] Директор нижегородской строительной компании обвиняется в присвоении средств дольщиков в 90 млн рублей
22 июля 2019 18:01  [199] Производство сырного продукта временно запрещено по итогам проверки в Воротынском районе
22 июля 2019 13:42  [168] Банк "Открытие" предлагает упрощенную процедуру кредитования
22 июля 2019 12:58  [286] Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке
22 июля 2019 11:25  [318] НБД-Банк и "Фонд содействия развитию МСП во Владимирской области" подписали соглашение о сотрудничестве
19 июля 2019 15:39  [627] Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области
Бизнес

Бумкомбинат "Волга" планирует построить цех ТММ за 1,2 млрд рублей в конце года

23 июля 2019 17:12  [146] Бизнес

Фото: АО "Волга"

Балахнинский бумкомбинат "Волга" (АО "Волга", Нижегородская область) рассчитывает в конце года ввести в эксплуатацию новую линию по производству термомеханической массы (ТММ), стоимость которой оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

Собеседник пояснил, что в настоящее время реализация проекта уже началась. В августе подрядчик намерен установить площадку и приступить к возведению стен нового цеха.

В новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки. Выпущенную на линии бумагу комбинат намерен продавать на российском рынке и экспортировать более чем в 70 стран мира.

Использование термомеханической массы упрощает технологический процесс и снижает себестоимость готовой продукции. При этом она получает ряд преимуществ - отличается равномерным просветом, имеет повышенную прочность и обладает низкой пылимостью.

В пресс-релизе АО "Волга" сообщается, что в настоящее время этот проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Такой приказ выпустило министерство промышленности и торговли РФ.

Документ дает бумкомбинату право арендовать 294 тысячи кв. м. лесных участков что бы обеспечивать сырьем новые производственные мощности.

Напомним, что бумкомбинат "Волга" приступил к тестированию площадки для строительства цеха ТММ в апреле 2017 года. Поставщиком оборудования выступает австрийская компания Andritz AG.

Напомним также, что для реализации данного проекта Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил "Волге" льготный заем на 400 млн рублей под 1% годовых.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph