Новые инвестпроекты "Лукойл" обсудили Глеб Никитин и Вагит Алекперов Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов провели рабочую встречу 18 ноября 2019 года, в ходе которой обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов компании в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новые инвестпроекты

"В 2020 году мы уже будем оформлять инвестиционный проект по нефтехимическому комплексу в качестве приоритетного инвестиционного. Реализация крупных проектов с миллиардными инвестициями это еще и возможность обеспечить нижегородские предприятия дополнительными заказами, укрепить и развивать кооперационные связи", - сказал Глеб Никитин.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков

На нижегородской площадке идет строительство комплекса переработки нефтяных остатков, запуск которого позволит создать около 200 рабочих мест и достичь глубины переработки нефти в 95,5%. По словам главы региона, это будет один из лучших показателей в Европе.

"У нас в этом году за 9 месяцев производство нефтепродуктов выросло больше чем на 16%. Промышленность в целом выросла на 7,1%, это выше среднероссийских показателей. Нефтепереработка в регионе растет опережающими темпами, конечно, во многом благодаря компании "Лукойл". Мы очень благодарны Вагиту Юсуфовичу за то, что именно нижегородскую площадку компания рассматривает для инвестиционной активности, расширения производства", - отметил Глеб Никитин.

"Нижегородский завод компании "ЛУКОЙЛ" становится одним из крупнейших и современных заводов европейской части РФ. На нем лежит миссия не только обеспечения высококачественным топливом Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Сегодня на строительной площадке комплекса по переработке нефтяных остатков работает 4,5 тысячи строителей. Мы также обсудили с Глебом Сергеевичем Никитиным новый проект, который будет касаться нефтехимии. Поэтому в перспективе завод может стать полноценным нефтехимическим комплексом", - сказал Вагит Алекперов.

Напомним, ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), на территории которого ведется строительство комплекса переработки нефтяных остатков, получит от Нижегородской области налоговые льготы в размере 4,4 млрд рублей.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В реализацию проекта будет вложено около 100 млрд рублей. Помимо установки замедленного коксования комплекс включает в себя установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты.