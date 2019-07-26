"Строительство комплекса по переработке полипропилена в Кстове позволит создать новые рабочие места в регионе", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин

"Строительство комплекса по переработке полипропилена в Кстове позволит создать новые рабочие места в регионе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя решение компании "ЛУКОЙЛ", которая выбрала нижегородскую площадку для реализации крупного инвестиционного проекта.

Губернатор добавил, что строительство в Кстово комплекса по переработке полипропилена станет важным этапом в развитии химической отрасли региона.

Как сообщает агентство ТАСС, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что мощность комплекса по выпуску пропилена составит примерно 500 тысяч тонн.

"Предполагаемый объём инвестиций - около $1 млрд. Это сделает его одним из крупнейших для региона в ближайшие годы", - отметил Глеб Никитин.

"Крайне важно и то, что на новом производстве предполагается выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и хорошим экспортным потенциалом. Главное же для нас, что благодаря реализации проекта будут создаваться новые рабочие места для жителей региона", - добавил губернатор.

"Мы благодарны руководству ЛУКОЙЛа за выбор нижегородской площадки для реализации такого крупного инвестиционного проекта. Уверен, что это абсолютно правильное решение, которое станет полезным для взаимного развития предприятия и Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Именно химическая промышленность сегодня является одним из основных драйверов для экономики региона. За первое полугодие индекс производства химических веществ вырос более чем на 35%. После реализации новых проектов динамика будет только улучшаться, что в свою очередь поспособствует развитию смежных отраслей", - подытожил глава региона.

Напомним, что ЛУКОЙЛ также сейчас реализует в области проект по созданию комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ.

Строительство комплекса планируется завершить к 2021 году. Проект включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год. Кроме того, благодаря строительству комплекса появятся около 200 новых рабочих мест.