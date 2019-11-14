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Спорт

Скейт-парк строят в Сормовском районе Нижнего Новгорода

18 ноября 2019 16:42  [102] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Скейт-парк строят в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова, которая проверила темпы и качество работ, его откроют в начале декабря этого года.

Площадь будущего скейт-парка на стадионе "Труд" составит 420 кв.метров. Он будет иметь бетонное покрытие, которое создаст комфортные условия спортсменам для выполнения элементов, начиная от базовых и заканчивая самыми сложными фигурами.

"Площадка соответствует современным требованиям и стандартам организации скейт-парков. Ей могут пользоваться все любители экстремальных видов спорта. Из бюджета города мэром Владимиром Пановым выделено дополнительное финансирование на благоустройство территории: на освещение, лавочки, устройство дорожек, чтобы было комфортно посетителям. Подрядчик установил уже более 500 специализированных площадок по всей России, из которых 30 бетонных скейт-парков. В 2019 году скейт-парк на стадионе "Труд" станет 13 объектом, сделанным подрядчиком", - отметила Любовь Сачкова, добавив, что на данный момент работы выполняются в срок в полном объеме. Подрядчик - ООО "Федераль".

Площадку, куда смогут съезжаться скейтеры со всего города, оборудуют разгонными горками, рампами и перилами.

Напомним, новый скейт-парк открылся в Дзержинске в конце октября. Всего их будет шесть, в том числе в Арзамасе, Дзержинске, Кстовском районе и Нижнем Новгороде.

Кроме того, в этом году появились четыре современных комплекса для воркаута в Советском, Сормовском, Ленинском и Нижегородском районах.

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