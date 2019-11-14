Зарплаты работников образования и культуры будут повышены за счет бюджета Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Постоянная комиссия городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству одобрила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии 18 ноября.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что доходную и расходную части бюджета города планируется уменьшить на 60,9 млн рублей в связи с корректировкой межбюджетных трансфертов.

В частности, на 20 млн рублей будут снижены расходы на разработку проектно-сметной документации парка "Швейцария".

Также на 2020 год перенесено финансирование строительства пристроя к школе №168 в размере 63,7 млн рублей.

Доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями от предпринимательской деятельности, в размере 2,2 млн рублей предлагается направить на обеспечение деятельности библиотек (0,4 млн рублей), на содержание МКУ "Архив города Нижнего Новгорода" (0,6 млн рублей), МКУ "МФЦ" (1,1 млн рублей) и МКУ "ГлавУКС" (0,1 млн рублей).

Кроме того, из-за передачи конно-спортивного отделения из МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" в МАУ МЦ "Надежда" перераспределены средства в размере 0,8 млн рублей.

В то же время за счет межбюджетных трансфертов в 2019 году увеличат расходы на повышение оплаты труда работников образования (6,5 млн рублей) и культуры (17,4 млн рублей) города в текущем году.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составит 34 млрд 719 млн рублей, расходная – 36 млрд 073 млн рублей, дефицит не изменится и составит 1 млрд 354 млн рублей.

Решение о внесении изменений будет приняты на заседании Думы 27 ноября.

Напомним, на заседании в октябре городская Дума одобрила увеличение расходной части бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год на 62,3 млн рублей за счет собственных доходов.