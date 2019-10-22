Нижегородские депутаты утвердили сокращение доходов городского бюджета на 39 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты утвердили сокращение доходов городского бюджета на 2019 год на 39,5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Гордумы 23 октября 2019 года.

Департамент финансов объяснил уменьшение доходной части сокращением межбюджетных трансфертов, получаемых Нижним Новгородом из бюджета Нижегородской области, на общую сумму 108,1 млн рублей.

Согласно редакционной правке, внесенной департаментом финансов перед заседанием городской думы, 62,3 млн рублей собственных доходов бюджета Нижнего Новгорода будет направлено на увеличение расходной части бюджета:

- 30,4 млн рублей пойдет на возмещение затрат от перевозки пассажиров МП "Нижегородское метро";

- 13,1 млн рублей - на оплату электроэнергии для освещения города (еще 25,6 млн рублей будут выделены на оплату электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности за счет перераспределения средств);

- 7 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр";

- 3 млн рублей - на обеспечение деятельности АНО "Институт развития городской среды Нижнего Новгорода";

- 2,2 млн рублей на обеспечение деятельности МАУ "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода";

- 1,5 млн рублей - на обеспечение деятельности АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода";

- 0,5 млн рублей - на обеспечение деятельности АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода".

Также 1,8 млн рублей из средств резервного фонда будут перераспределены на основании обращений депутатов на развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования.

После корректировки основных параметров доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составят 34 млрд 780 млн рублей, расходы – 36 млрд 134 млн рублей, дефицит – 1 млрд 354 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году планируется уменьшить доходную часть бюджета на 88,6 млн рублей, а также расходную часть - на 88,6 млн рублей.