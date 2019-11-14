"Команда приложит все усилия для выхода в плей-офф чемпионата КХЛ", - Александр Харламов Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Генеральный директор Александр Харламов ХК "Торпедо", комментируя планы клуба на нынешний сезон, рассказал, что команда приложит все усилия для выхода в плей-офф чемпионата КХЛ и максимального продвижения вверх по турнирной таблице. Об этом сообщает РБК Нижний Новгород.

На данный момент, "Торпедо" с 34 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

Отвечая на вопросы РБК-НН, Александр Харламов отметил, что на данный момент новое руководство пытается урегулировать возникшие в прошлом финансовые трудности.



"Безусловно, проблемы, которые возникли у моих предшественников, не могут одномоментно "испариться", но мы прилагаем все усилия, чтобы их решить. Я возглавил клуб в июне и с тех пор пытаюсь изменить ситуацию в лучшую сторону: все, что требуется нам сейчас — это немного времени. Мы открыты для сотрудничества, и ценим, что спонсоры по-прежнему нам доверяют. Безусловно, мы надеемся на поддержку правительства Нижегородской области, которое является одним из учредителей клуба, а также всех наших давних партнеров", — заявил он.

Гендиректор "Торпедо" также выразил надежду, что проект строительства ледовой арены на Стрелке вместимостью 12 тысяч зрителей будет реализован в обозримом будущем.

"С учетом того, что недавно строительство подобного спортобъекта началось в Екатеринбурге (речь идет о Ледовой арене УГМК на 15 тыс. зрителей — ред.), Нижний Новгород остается одним из двух городов, наряду с Новосибирском, где арена пока находится на стадии проекта. Конечно же, и спортсмены, и болельщики будут рады, если у клуба появится вместительная площадка, которая станет для команды новым домом", — пояснил Александр Харламов.

Ранее департамент градостроительной деятельности области отвел 68,4 тысяч кв.метров под Ледовый дворец на Стрелке.

Разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.

Инвестиции в Ледовый Дворец составят 6 млрд рублей.

Напомним, "Торпедо" обыграло подмосковный "Витязь" в домашнем матче 17 ноября со счётом 6:2. Заключительный матч домашней серии нижегородцы проведут 19 ноября против минского "Динамо".