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Общество

Карантин по бешенству установлен в Пильнинском районе из-за дикой куницы

19 ноября 2019 13:46  [105] Общество

Фото: С сайта https://biebrzafototraper.pl

Дикую куницу с диагнозом "бешенство" обнаружили в Пильнинском районе; на территории деревни, где находилось животное, установлен карантин. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий.

В управлении пояснили, что вспышка бешенства у куницы была зарегистрирована на территории деревни Добровольевка. Установлено, что животное не контактировало с человеком.

Напомним, что в предыдущий раз карантин по бешенству был установлен в с.Татарское Дальнеконстантиновского района с начала октября до начала декабря текущего года. В этом селе обнаружили бешеную лисицу.

Карантин по бешенству животных в Пильнинском районе действовал в апреле 2018 года.

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