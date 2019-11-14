Карантин по бешенству установлен в Пильнинском районе из-за дикой куницы Общество

Дикую куницу с диагнозом "бешенство" обнаружили в Пильнинском районе; на территории деревни, где находилось животное, установлен карантин. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий.

В управлении пояснили, что вспышка бешенства у куницы была зарегистрирована на территории деревни Добровольевка. Установлено, что животное не контактировало с человеком.

Напомним, что в предыдущий раз карантин по бешенству был установлен в с.Татарское Дальнеконстантиновского района с начала октября до начала декабря текущего года. В этом селе обнаружили бешеную лисицу.

Карантин по бешенству животных в Пильнинском районе действовал в апреле 2018 года.