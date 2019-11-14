Около 70 кг зараженных семян базилика уничтожили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 70 кг зараженных семян базилика уничтожили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Данная партия семян (происхождение Польша) поступила в Нижний Новгород из Москвы. Продукция была засорена паразитическим растением - семенами повилики. Между тем, базилик готовился к продаже, он поступил в Нижний Новгород на адрес предпринимателя, который занимался реализацией семенного и посадочного материала.

Выявив карантинный продукт, управление Россельхознадзора предписало уничтожить его. В настоящее время предприниматель исполнил предписание ведомства.