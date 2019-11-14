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Политика

Парковочные карманы необходимо предусмотреть при проектировании детсадов в Нижнем Новгороде, - Руслан Станчев

19 ноября 2019 17:33  [60] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев обратился в администрацию для решения возможной транспортной проблемы на Карла Маркса у детсада, который будет сдан в конце текущего года.

Как заявил Руслан Станцев на заседании комиссии Думы по развитию города, строительству и архитектуре, жителей микрорайона "Седьмое небо" в микрорайоне Мещерское озеро, где и так "пробки", беспокоит, что достройка детского сада на ул. Карла Маркса может вызвать появление пробок на этом участке.

"Понятно, что застройка плотная. Но, тем не менее, создание парковочных карманов у детсада, сделала бы движение на этом участке не таким насыщенным", - сказал Руслан Станчев.

"И это касается всех детских садов, которые мы строим. А строим мы их очень много - это решает проблему очередей в детских садах. Я сегодня попросил городскую администрацию изыскать возможность компромиссного решения этой проблемы, чтобы в момент запуска детского сада там не возникло "пожарной истории"", - добавил депутат.

Добавим, что вопрос был занесен в протокол заседания комиссии.

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