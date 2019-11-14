Глеб Никитин дал поручение партийцам активно подключиться к работе по контролю за исполнением нацпроектов Политика

Секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение членам партии "Единая Россия" оперативно подключиться к оценке качества исполнения национальных проектов на местах, а также к контролю за реализацией мероприятий. Об этом сообщили в НРО партии.

"Я как секретарь регионального отделения "Единой России" считаю важным, чтобы местные отделения дали объективную и непредвзятую оценку итогам работы руководства муниципалитетов за год, и представили свою позицию на заседании руководящего органа. Эта работа также покажет, насколько руководители местных отделений могут прозрачно и непредвзято оценивать не только чью-то деятельность, но и свою работу", - заявил Глеб Никитин.

Согласно поручению секретаря НРО партии "Единая Россия" до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области необходимо провести заседания, в ходе которых представители областного правительства и регионального отделения "Единой России" на местах оценят итоги исполнения национальных проектов в 2019 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

Напомним, 14 ноября 2019 года Глеб Никитин был избран секретарем Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". В ходе партийной Конференции глава региона обратился к членам партии и обозначил основные направления работы на ближайшее время. В том числе губернатор подчеркнул, что контроль исполнения национальных проектов должен стать одним из ключевых приоритетов партии.

Накануне агентство сообщало, что Глеб Никитин обещал принять жесткие меры за неудовлетворительное исполнение нацпроектов.