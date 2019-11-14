Двенадцать из 408 аварийных домов в Нижнем Новгороде расселят в 2019 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Двенадцать из 408 аварийных домов в Нижнем Новгороде расселят в 2019 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов на заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 19 ноября 2019 года.

По его словам, город уже подготовил квартиры для расселения. Оставшиеся дома планируется расселить в течение 6 лет.

Согласно информации департамента, в мае 2019 года в Нижегородском районе города было 164 аварийных дома, в Ленинском районе – 48, в Канавинском – 47, в Московском – 38, в Приокском и Сормовском – по 36, в Советском – 27, в Автозаводском – 12.

Однако, после мая еще 33 дома были признаны аварийными. Их также планируется включить в программу.

Депутаты комиссии приняли решение вернуться к обсуждению дальнейшей реализации программы в январе-феврале.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода опасаются срыва сроков переселения граждан из аварийного фонда.