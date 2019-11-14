Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2019 10:50  [9] Противотанковые снаряды обнаружены около Дзержинска
20 ноября 2019 10:41  [23] Двенадцать из 408 аварийных домов в Нижнем Новгороде расселят в 2019 году
20 ноября 2019 09:51  [55] Два года получил нижегородец за неудачную попытку кражи газовой колонки
20 ноября 2019 09:16  [119] "Горячая линия" по оформлению карты на бесплатное питание детей пройдет в Нижнем Новгороде 27 ноября
20 ноября 2019 09:05  [97] Библиотечный волонтер спаниель Каштанка появился в Нижнем Новгороде
19 ноября 2019 19:24  [1150] Нижний сегодня: главные события дня
19 ноября 2019 18:42  [175] Нижегородским предпринимателям рассказали, как можно ускорить оформление строительных документов
19 ноября 2019 18:35  [231] Нижегородский водоканал выполняет благоустройство дорог после ремонта водопроводов в Приокском районе
19 ноября 2019 18:18  [184] Депутаты комитета ЗС НО обсудили присоединение Новинок к Нижнему Новгороду
19 ноября 2019 17:30  [144] Около 70 кг зараженных семян базилика уничтожили в Нижнем Новгороде
Общество

Двенадцать из 408 аварийных домов в Нижнем Новгороде расселят в 2019 году

20 ноября 2019 10:41  [23] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Двенадцать из 408 аварийных домов в Нижнем Новгороде расселят в 2019 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов на заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 19 ноября 2019 года.

По его словам, город уже подготовил квартиры для расселения. Оставшиеся дома планируется расселить в течение 6 лет.

Согласно информации департамента, в мае 2019 года в Нижегородском районе города было 164 аварийных дома, в Ленинском районе – 48, в Канавинском – 47, в Московском – 38, в Приокском и Сормовском – по 36, в Советском – 27, в Автозаводском – 12.

Однако, после мая еще 33 дома были признаны аварийными. Их также планируется включить в программу.

Депутаты комиссии приняли решение вернуться к обсуждению дальнейшей реализации программы в январе-феврале.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода опасаются срыва сроков переселения граждан из аварийного фонда.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph