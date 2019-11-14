Нижегородская Дума рассмотрит новое положение о возмещении депутатам расходов на командировки Политика

Нижегородская Дума рассмотрит новое положение о порядке возмещения депутатам расходов на командировки из городского бюджета. Проект решения Думы есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Напомним, месяц назад глава города Владимир Панов наложил вето на решение Думы о перелетах депутатов бизнес-классом. Председатель Дмитрий Барыкин тогда заявил, что документ, разрешающий депутатам пользоваться бюджетом при перелетах, отправят на доработку.

В новой редакции положения сообщается порядок возмещения расходов.

Основанием для принятия решения о направлении депутата в командировку являются документы приглашающей стороны: письма, приглашения, вызовы и другие документы, содержащие информацию о дате, времени, теме мероприятия.

Воздушным транспортом:

Оформить билет бизнес-класса можно в случае, если длительность перелета составляет 6 и более часов, билет эконом-класса - если длительность перелета составляет менее 6 часов.

Билеты можно оформить только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования либо когда оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки.

Железнодорожным транспортом:

Оформить билет бизнес-класса можно, если длительность поездки составляет 24 и более часа, билет эконом-класса - если длительность поездки составляет менее 24 часов.

Автотранспортом - при наличии документов, подтверждающих эти расходы, транспортом общего пользования.

Возмещение расходов по найму жилого помещения осуществляется по фактическим расходам, при наличии документов, подтверждающих эти расходы, но не более стоимости однокомнатного номера.

Возмещение расходов на получение въездной визы осуществляется при наличии документов, подтверждающих эти расходы, в размере стоимости визы в случае командировки на территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим.

Cуточные возместят в размере не более 700 рублей за каждый день командировки. Перед поездкой депутату выдается денежный аванс на оплату расходов в размере 100% планируемых расходов в соответствии со сметой расходов.

Решением городской Думы 23 октября этого года года предусмотрены расходы на командировки в 2019 году в размере 1 млн рублей.

Отметим, что вопрос о принятии нового положения депутаты рассмотрят на ближайшем заседании 27 ноября.