Молодежный водный Европарламент побывал на нижегородской Слудинской станции Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Участники молодежного Европейского водного парламента посетили Слудинскую водопроводную станцию и познакомились с технологиями очистки воды в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

В составе экскурсионной группы были парламентеры из Армении, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Нидерландов, Греции, Италии, Мальты, Молдовы, Венгрии, Франции, Швейцарии, Узбекистана и России.



Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк отметил, что для предприятия имеет особое значение, что местом проведения парламента снова выбран Нижний Новгород.

"В работе Европарламента принимают участие и наши молодые специалисты. В нашей сфере большую роль играет искренняя заинтересованность в своем деле, "горящие глаза", а потому мы открыты для новых идей, рационализаторских предложений, которые рождаются в ходе работы парламента. В свою очередь, мы решили познакомить членов Водного Европарламента с процессом очищения воды на Слудинской водопроводной станции", - пояснил он.



Участники смогли увидеть все этапы водоочистки, а также лабораторный комплекс станции.

"Прежде, чем попасть в краны горожан, вода проходит многоступенчатую очистку у нас на станции. Слудинская водопроводная станция работает с учетом самых современных технологий, таких как озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание, гипохлорит натрия. Качество воды подтверждается нашей Центральной лабораторией, а также Роспотребнадзором, соответствует российским и мировым требованиям", - рассказал главный инженер станции Андрей Аксючиц.



"Процесс водоснабжения не замыкается на инженерах, это дело большого, слаженного коллектива. Возможность посмотреть процесс изнутри дорогого стоит", - отметил участник мероприятия Мирсаид Узаков.

СПРАВКА:

Сессия 15-го Европейского молодежного водного парламента продлится неделю, участников и экспертов ждут круглые столы, занятия в рабочих группах, экскурсии по Нижнему Новгороду и ключевым экологическим объектам Нижегородской области. В Нижнем Новгороде парламент проводится во второй раз, первый проходил в 2009 году.