Лучшие слесари-сантехники "Управдом-Центр" провели открытый урок в Дзержинском техническом колледже Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Сотрудники компании "Управдом-Центр", Евгений Гришаев и Денис Крашенинников, в рамках всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России" провели открытый урок в Дзержинском техническом колледже 19 ноября 2019 года.

"Мы поддерживаем Евгения и Дениса в их решении участвовать в конкурсе. Они действительно грамотные специалисты, им есть что показать как начинающим слесарям-сантехникам, так и опытным коллегам. Мы рассчитываем, что такие мероприятия как этот конкурс и открытый урок сделают профессию более популярной среди молодежи, а значит в нашей компании будет больше талантливых ребят готовых помогать жителям", - отметил директор УК "Управдом-Центр" Александр Борисов.

Для открытого урока не случайно была выбрана именно эта дата - 19 ноября отмечается День сантехника. С этим молодым праздником всех участников перед началом урока поздравил заместитель главы администрации города Дзержинска Денис Дергунов. Он поблагодарил сотрудников УК, за их готовность представлять Дзержинск на всероссийском конкурсе, а студентам пожелал получить максимум от этого занятия и перенять весь опыт старших товарищей.

После этого Евгений Гришаев и Денис Крашенинников обсудили с ребятами виды систем отопления, их достоинства и недостатки. Когда речь зашла об однотрубных системах, наши мастера поделились массой случаев из собственной практики, когда желание одного жителя поставить кран на перемычке труб приводило к проблемам для всех его соседей по стояку.

Чтобы будущие коллеги могли указать жителям на эту ошибку, Евгений и Денис предложили ребятам самостоятельно сделать обвязку отопительного прибора, причем не только для однотрубной, но и для двухтрубной системы. Разделившись на две команды, студенты приступили к работе под руководством наставников.

"Мы предложили ребятам пройти все этапы подготовки к монтажу как это происходит у нас на работе. Сначала нарисовали своим командам схемы будущей обвязки и объяснили этапы монтажа, затем ребята сами писали спецификацию, то есть список деталей и инструментов для работы, и ходили к "начальнику склада" за материалами. А дальше уже под нашим контролем проводился монтаж. Получилось не скучно и как на настоящей работе", - рассказал Денис Крашенинников.

По мнению всех участников занятие было интересное, интерактивное и полезное. Воспитанники колледжа смогли попрактиковаться и задать свои вопросы специалистам с опытом, а наши мастера присмотрелись к возможным своим будущим коллегам.

"Я не ожидал, что ребятам будет так интересно занятие. Они готовы были взяться за любую задачу, слушали внимательно, точно следовали инструкциям, но особо меня удивила девушка из моей группы. Настя схватывала все буквально налету, задавала очень правильные и глубокие вопросы. Классно, что девушка учится на слесаря-сантехника и при этом так здорово во всем разбирается", - поделился впечатлением от работы со студентами Евгений Гришаев.

"Когда лучшие сантехники показывают технологию, инструменты, способы работы, учат этому наших студентов — это элемент наставничества. Конечно, к этому нельзя быть равнодушным. С компанией "Управдом-Центр" мы работаем давно и с удовольствием принимаем в нашем колледже. Визиты специалистов с практическими занятиями — это хороший стимул для профессионального развития наших студентов, для того чтобы они трудоустраивались по профессии", - подчеркнула директор Дзержинского технического колледжа Наталия Сильвеструк.

Команде "Управимся" предстоит преодолеть два заочных этапа и выйти в очный финал. Выполнение заочных заданий подтверждается фото и видео отчетами, которые будут размещаться на сайте конкурса, на сайте компании "Управдом-Центр" и в группе в социальной сети "ВКонтакте". Поддержать команду могут все желающие - голосование стартует 1 декабря 2019 года.