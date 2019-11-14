"Нижегородэлектротранс" планирует взять на баланс еще 10 московских трамвайных вагонов Экономика

Фото: из соцсети ВКонтакте

МП "Нижегородэлектротранс" планирует взять на баланс еще 10 московских вагонов безвозмездно.

По словам и.о. генерального директора МП "Нижегородэлектортранс" Андрея Шекунова, ранее в ходе рабочей поездки специалисты предприятия провели осмотр трамвайных вагонов модели 71-619А. По их оценке транспортные средства находятся в удовлетворительном состоянии и могут участвовать в перевозке пассажиров.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, принятие в муниципальную собственность 10 трамваев позволит обеспечить транспортом наиболее востребованные маршруты.

По информации МП "Нижегородэлектротранс", поставку вагонов планируется осуществить после завершения конкурсных процедур.

Напомним, первая партия 11 трамвайных вагонов поступили из Москвы в Нижний Новгород в 2018 году. Шесть из них вышли на линию в июне этого года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.

Напомним, единственный ночной трамвай отменили в Нижнем Новгороде с 14 ноября этого года.