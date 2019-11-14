Строительство Ледового дворца в Нижнем Новгороде оценили в 11 млрд рублей Спорт

Проект Ледового дворца Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты оценили стоимость строительства Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде в 10,9 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам 21 ноября 2019 года.

По его словам, сметная документация уже прошла федеральную экспертизу. В настоящее время с министерством спорта России достигнута договоренность о софинансировании строительства дворца.

"Как нам сообщил на совещании губернатор Глеб Никитин, доля финансирования из федерального бюджета будет не менее 76%. Так правительство России вложит в строительство Ледового дворца 8 млрд рублей, Нижегородской области останется порядка 3 млрд рублей", - сказал Алексей Москвин.

Однако, по словам и.о. министра спорта, ситуация еще может измениться – губернатор ведет переговоры, чтобы увеличить долю участия федерации до 96% и снизить вложения Нижегородской области до 4%.

В рамках работы комитета министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима представила изменения в областной бюджет на 2019 год. В частности, стало известно, что 113 млн рублей будет направлено на техприсоединение дворца к коммуникациям.

"Сейчас у нас есть необходимые технические условия и заключен договор технологического присоединения с ресурсниками на общую сумму 270 млн рублей. Мы подали заявку в минспорта России, а эту сумму разбили на два года", - пояснил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

(место расположения будущего Ледового дворца)

Напомним, универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом расположится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанская и Самаркандская.

В состав спортивного комплекса войдут основная ледовая арена (60 на 28 метров) вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена (60 на 28 метров) на 250 зрителей; зал для игры в керлинг (54 на 34 метра) на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Также в состав комплекса войдет универсальный спортивный зал (36 на 18 метров) и зал акробатики (36 на 18 метров).

Максимальная высота Ледового Дворца составит 38 метров, минимальная высота — 13,2 метра. Сооружение будет пятиэтажным, трибуны расположатся на каждом этаже.

Кроме хоккейных матчей на арене планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Ранее сообщалось, что разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей. В марте 2019 года департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области отвел 68,4 тысяч кв.метров под Ледовый дворец на Стрелке. В июне специалисты предложили скорректировать архитектурные детали планируемого к строительству в Нижнем Новгороде Ледового дворца. В частности, прозвучало предложение приблизить цвет стилобатной части объекта к цвету исторической застройки. Также участники заседания предложили минимизировать площадь застройки сооружения.