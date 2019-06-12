Специалисты предложили скорректировать архитектуру Ледового дворца в Нижнем Новгороде Общество

Проект Ледового Дворца Фото: С сайта ХК Торпедо

Специалисты предложили скорректировать архитектурные детали планируемого к строительству в Нижнем Новгороде Ледового дворца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом областной архитектурный совет на расширенном заседании 13 июня положительно оценил архитектурно-планировочное решение Ледового дворца, однако некоторые детали, по мнению специалистов, требуют дальнейшей доработки.

В частности, прозвучало предложение приблизить цвет стилобатной части объекта к цвету исторической застройки. Также участники заседания предложили минимизировать площадь застройки сооружения.

После снятия всех замечаний окончательное решение по архитектурному облику Ледового дворца планируется вынести на рассмотрение Градостроительного совета, который проведет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что строительство спортивного комплекса с искусственным льдом планируется начать в октябре 2019 года и завершить в июле 2021 года. По имеющемуся проекту, комплекс будет выглядеть как экструдированный овал усеченный оболочкой, что позволит организовать объем с максимальной высотой над основной ареной с постепенным понижением над тренировочной ареной и универсальным залом.

Визуально объем здания разделен на две части стеклянным пассажем, в котором на втором, третьем и четвертом этажах расположены общественные зоны с буфетами, кафетериями, рестораном, киосками, магазином сувенирной продукции.

Зона пассажа может функционировать независимо от работы спортивного комплекса и имеет отдельные входы со стороны улиц Совнаркомовской и Должанской.

В состав спортивного комплекса входят основная ледовая арена (60 на 28 метров) вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена (60 на 28 метров) на 250 зрителей; зал для игры в керлинг (54 на 34 метра) на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Также в состав комплекса войдет универсальный спортивный зал (36 на 18 метров) и зал акробатики (36 на 18 метров).

Проект предусматривает семь входных групп, где будут организованы пункты досмотра с рамками металлодетекторов и интроскопами.

Максимальная высота Ледового Дворца составит 38 метров, минимальная высота — 13,2 метра. Сооружение будет пятиэтажным, трибуны расположатся на каждом этаже.

Ранее сообщалось, что на главгосэкспертизу проект Ледового Дворца отправлен в апреле текущего года. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в правительстве региона, в настоящее время эта экспертиза еще не завершилась.

Напомним также, что комплекс расположится около стадиона "Нижний Новгород": в границах улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура и набережной реки Волга. Инвестиции в строительство ледового дворца составят 6 млрд рублей.

Кроме хоккейных матчей на арене планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Внутри арена будет напоминать ледовый дворец "Айсберг" в Сочи, а снаружи - ташкентскую "Хумо Арену".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее уже презентовал проект строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец и министру спорта РФ Павлу Колобкову, который отметил, что этот объект позволит проводить в Нижнем Новгороде спортивные соревнования любого уровня.