Окна "Мой бизнес" открылись в Дзержинске и Красных Баках Бизнес

Окна "Мой бизнес" открылись на базе Центров поддержки предпринимательства в Дзержинске (ул.Урицкого, 10) и Красных Баках (ул. Свободы, 90). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомним, что сам центр "Мой бизнес" в Дзержинске открылся 15 ноября, в Нижнем Новгороде – 6 ноября.

По словам губернатора, одна из главных задач окон "Мой бизнес" - консультирование предпринимателей по всем видам господдержки бизнеса. Кроме получения консультаций, в "Моем бизнесе" предприниматели смогут открыть расчетный счет, оформить лизинговый заем, записаться на обучение, воспользоваться услугами оценки и страхования и получить другие необходимые госуслуги.

"Мой бизнес" - это не просто усовершенствованный центр оказания госуслуг. Здесь будет аккумулироваться информация обо всех форумах, круглых столах, государственных обучающих программах, стратегических сессиях, в которых могут принять участие представители бизнеса. По сути, "Мой бизнес" должен стать ключевым звеном, которое позволит сделать более эффективным взаимодействие предпринимательского сообщества и государства", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как добавил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, за первую неделю работы центра "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде и горячей линии 8-800-301-29-94 поступило более 100 обращений от предпринимателей. Например, нижегородские бизнесмены сообщили, что им нужны консультации по участию в закупках крупных компаний и госструктур. Теперь такая услуга тоже предоставляется в "Моем бизнесе": сотрудники ТПП Нижегородской области консультируют по этой теме и оказывают предпринимателям помощь в участии в закупках, в том числе собирают информацию о потребности в том или ином товаре".

Вице-губернатор напомнил, что в первые три месяца работы центра и горячей линии "Мой бизнес" вместе со штатными консультантами руководители всех министерств и организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут лично общаться с предпринимателями, отвечать на их вопросы и обсуждать вместе с ними предложения по улучшению бизнес-климата в регионе. График личных приемов руководителей регулярно публикуется на сайте регионального минпрома.

Оставить заявку на услуги центра "Мой бизнес" можно по номеру горячей линии, а также на портале. В декабре 2019 года заработает отдельный портал – мойбизнес52.рф. В центр и окна "Мой бизнес" можно прийти и без предварительной записи. Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.