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Общество

Тотальная проверка будет организована в больнице Вознесенского района Нижегородской области

21 ноября 2019 17:03  [79] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Тотальная проверка будет организована в центральной больнице Вознесенского района Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Вознесенский район 21 ноября 2019 года.

Глава региона осмотрел все отделения, обсудил с главным врачом лечебного учреждения Татьяной Тимониной острые вопросы. Однако отчет главного врача об эффективной работе и ориентации на нужды пациентов не совпал с мнением самих местных жителей. После осмотра больницы глава региона приехал в районный дом культуры на встречу с населением, где услышал много жалоб на работу больницы. Центральная районная больница была введена в эксплуатацию в 1987 году.

По поручению Глеба Никитина будет создана мобильная бригада для проведения аудита, которая оценит качество работы персонала, а также определит объем необходимых работ по ремонту и оснащению.

Также жители Вознесенского района выразили тревогу относительно слухов о возможном закрытии больницы. Глеб Никитин заверил - закрытия не будет. Глава региона отметил, что многие помещения лечебного учреждения действительно требуют принятия срочных мер по капитальному ремонту и дооснащению оборудованием.

"Здесь, безусловно, нужна больница, нужна поликлиника. И мы будем поддерживать и развивать это лечебное учреждение в обязательном порядке. Напомню, минздрав региона уже завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений, реализация которой рассчитана на три года с 2020 по 2022 годы", - сказал Глеб Никитин.

"В больнице существует серьезная проблема с оборудованием - абсолютно необходим новый аппарат ИВЛ и рентгенографическая установка, серьезная проблема с реанимационным оборудованием. Мы видим, что материально техническая база оставляет желать лучшего", - подчеркнул губернатор и поручил провести тотальный аудит медучреждения с целью выявления основных проблем и максимально эффективного их решения. Учитывая обеспокоенность жителей, глава региона также поручил проверить, как работает скорая помощь при ЦРБ и отдельно – сердечно-сосудистое отделение.

Также в ходе визита в Вознесенский район стало известно, что планируется построить ФОК и поддерживать местное предприятие по производству сувенирной продукции.

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