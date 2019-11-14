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Спорт

ФОК планируется построить в Вознесенском районе

21 ноября 2019 15:41  [47] Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

ФОК планируется построить в Вознесенском районе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Вознесенское, куда он прибыл с рабочим визитом 21 ноября 2019 года. Вопрос о строительстве ФОКа был задан в ходе встречи с жителями в районном доме культуры. Перед этим глава региона посетил предприятие по производству сувенирной продукции. 

Глеб Никитин отметил, что программа строительства ФОКов в регионе продолжается.

"Безусловно, стоит задача, чтобы ФОКи были во всех районах. Очередность будет зависеть от нескольких показателей. Это и количество занимающихся, и обеспеченность конкретной территории спортивными сооружениями. Мы сделали новый проект, который предполагает приспособление ФОКа под конкретные потребности района. То есть такой трансформер: где-то будет лед, где-то бассейн", - рассказал глава региона.

Губернатор также сказал, что участок под ФОК уже выделен. Теперь главе района необходимо дать предложения по комплектации комплекса. Сроки пока не уточняются.

Также в рамках визита в р.п. Вознесенское Глеб Никитин посетил воркаут-площадку. Она была открыта в конце октября в рамках проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Глава района рассказал губернатору, что вопрос о строительстве в этом месте спортивного объекта стоял давно. Поэтому теперь площадка пользуется популярностью у местных жителей.

ФОК в Дальнеконстантиновском районе открылся в ноябре этого года, до этого заработал ФОК в Тоншаево, его открыли в декабре 2018 года. Первый этап строительства ФОКа в Ветлуге завершится летом 2020 года. Сейчас в регионе 38 ФОКов.

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